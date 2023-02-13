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موعد مباراة الزمالك والمريخ السوداني المقبلة في دوري الأبطال

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ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الزمالك نظيره المريخ السوداني  في المواجهة المرتقبة الجمعة  القادمة على ستاد شهداء بنينا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

 

يدخل الزمالك بمعنويات مرتفعه عقب الفوز على سموحة بثلاثه أهداف مقابل هدف، ويرغب الفارس الأبيض تحقيق فوزًا على المريخ السوداني لتصحيح مسار الفريق في دور المجموعات.

 

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ترتيب الزمالك والمريخ قبل المباراة

شباب بلوزداد المركز الأول 3 نقاط .

الترجي التونسي المركز الثاني برصيد 3 نقاط .

الزمالك  بدون نقاط في المركز

الثالث.

المريخ السوداني بدون نقاط في المركز

الرابع.

 

موعد مباراة الزمالك والمريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا

من المقرر ان تنطلق المباراة مساء الجمعة القادمة  الموافق17 من شهر فبراير 2023، في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة ، و4 مساء بتوقيت المملكة العربية ، و5 مساء بتوقيت الإمارات .

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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