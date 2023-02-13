شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: كل التفاصيل مهمة.. والفوز بالمباريات يتم قبل وقت طويل من صافرة الحكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الخاصة بالبرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عبر صفحته على "إنستجرام"، صورا مع أعضاء الجهاز المعاون له، استعدادًا لمواجهتى مالاوي المقرر لهما في الفترة من 20 – 28 مارس المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار.

وكتب فيتوريا: "الفوز بالمباريات يتم قبل وقت طويل من صافرة الحكم، وتوقُّع جميع السيناريوهات وإعدادها يقربنا من النجاح، كل التفاصيل مهمة".

من ناحية أخرى، كلف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، بتقديم تقارير شهرية عن اللاعبين الدوليين الذين سبق لهم الانضمام لمعسكرات المنتخب تحت قيادته.

ويرغب فيتوريا في الوقوف على الحالة البدنية للاعبين قبل معسكر شهر مارس، ومعرفة مدى انتظام اللاعبين بالبرنامج البدني والغذائي، بعدما لاحظ انخفاض لياقة بعض اللاعبين في الفترة الأخيرة.

ووضع فيتوريا عددا كبيرا من اللاعبين الذين شاركوا في معسكري سبتمبر ونوفمبر تحت الاختبار لتحديد مسيرهم من المعسكر المقبل بعد انخفاض مستواهم الفني والبدني.