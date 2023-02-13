شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. تغييرات بالجملة للزمالك وسموحة يفشل فى تقليص الفارق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 75 دقيقة من عمر مباراة سموحة والزمالك، التي تجمعهما حاليًا، على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ 18 بالدوري، وما زال الأبيض يحافظ على تقدمه بثلاثية نظيفة دون رد.

أحداث الشوط الثانى

بدأ سموحة بضغط مكثف على الزمالك، وفى الدقيقة 50 كاد الفريق السكندرى يسجل هدف فى شباك سموحة من كرة ثابتة، إلا أن محمد صبحى تألق فى التصدى لها.

وفى الدقيقة 53 أهدر الزمالك فرصة الهدف الرابع بعد تسديدة من سيف الجزيرى وكادت أن تتهادى لزيزو إلا إن الكرة كانت أسرع منه.

وفى الدقيقة 55 سدد أحمد حكم كرة بالرأس بعد ضربة ركنية، كادت تسكن شباك محمد صبحى، إلا أن الكرة مرت بجوار المرمى، ثم أهدر بنيمين بواتينج مهاجم سموحة فرصة هدف محقق فى الدقيقة 57.

فى الدقيقة 65 دخل عبد الله جمعة وعمرو السيسى بدلاً من محمد عبد الشافى ونبيل دونجا، وأهدر حسام حسن فرصة هدف محقق للزمالك بعد مراوغة محمد طارق وعبد الغنى وسدد الكرة فى يد محمد صبحى.

وفى الدقيقة 75 خرج شيكابالا وسيد نيمار وسيف جعفر، ودخل بدلا منهم حمزة المثلوثى وأشرف روقا ويوسف أسامة نبيه.

أحداث الشوط الأول

مع بداية الشوط الأول، ارتكب محمد عبد الغنى خطأ مع حسام حسن مهاجم سموحة داخل منطقة الجزاء، ولجأ إبراهيم نور الدين الحكم لتقنية الـvar للتأكد من وجود ركلة جزاء من عدمه، وبعد مشاهدة الإعادة قرر عدم احتسابها لعدم وجود خطأ يستوجب ركلة الجزاء.

وكثف سموحة الضغط على دفاع الزمالك، وهدد مرمى محمد صبحى بأكثر من كرة، وبعد مرور أول 10 دقائق بدأ الزمالك الدخول فى أجواء المباراة والوصول لمرمى الخصم.

فى الدقيقة 23 احتسب إبراهيم نور الدين ركلة جزاء لصالح الزمالك، بداعى ارتطام الكرة فى يد محمد مغربى لاعب سموحة وأعاق زيزو عن التسجيل، واستدعى الـvar الحكم للتأكد من صحتها، وأشار إلى احتسابها.

وفى الدقيقة 26 نفذ أحمد زيزو ركلة الجزاء لكنه سددها أعلى المرمى ليستمر التعادل السلبى سيد الموقف.

فى الدقيقة 34 سجل محمود شيكابالا هدف التقدم للزمالك بصناعة من سيد نيمار، وفى الدقيقة 39 سجل أحمد زيزو الهدف الثانى بعد تسديدة من سيف جعفر تصدى لها الهانى سليمان وأرتدت لزيزو ليسجل منها الهدف الثانى.

وفى الدقيقة 42 نجح أحمد زيزو فى تسجيل الهدف الثالث لفريقه بكرة عرضية متقنة من محمود شيكابالا، يسددها زيزو بالرأس.

تشكيل الفريقين

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمي: محمد صبحي، خط الدفاع : محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – شيكابالا – زيزو - سيف جعفر- سيد نيمار، خط الهجوم : سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد وحمزة المثلوثي وعبد الله جمعة ومحمد أشرف "روقا" وعمرو السيسي ومصطفى شلبي وإبراهيما نداي وسامسون أكينولا ويوسف أسامة نبيه.

وضم تشكيل سموحة كلاً من.. الهاني سليمان في حراسة المرمي، وأحمد حكم وشريف رضا وأحمد مصطفي ومحمود حليمو وأحمد جمال وأحمد شوشه وحسين فيصل ومحمد المغربي و حسام حسن و مصطفي سعد "ميسي".

وعلي دكة البدلاء: عمر صلاح، اليا سيلا، محمد ناجي، محمد الصباحي، محمد عصام، وبنيمين بواتينج، وزياد طارق، ودوكو تودو، ومحمد سعيد.

ترتيب الفريقين

ويحتل نادي الزمالك المركز السادس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 29 نقطة، بعدما خاض الفريق الأبيض 17 مباراة، حيث فاز الزمالك في 8 مباريات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 16.

بينما على الجانب الآخر، يحتل فريق سموحة المركز الـ 11 في جدول مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة، حصدها الفريق السكندري بعدما خاض 17 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات، وسجل لاعبو سموحة 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 14.