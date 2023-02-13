شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الاتحاد 3/1 و يتأهل لنهائى سوبر الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره الاتحاد السكندرى بنتيجة 3/1 فى نصف نهائى بطولة كأس سوبر رجال الكرة الطائرة المستحدثة للموسم المحلى 2022/2023 على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ليتأهل إلى النهائى.

تأهل الزمالك بهذه النتيجة لمواجهة الأهلى فى النهائى، على أن يقام لقاء تحديد البطل وصاحب البرونزية غدًا الثلاثاء .

تأهل الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على جميع الفرق، بينما تلقى الزمالك الهزيمة أول أمس أمام غريمه التقليدى الفريق الأحمر بنتيجة 3/0.

نظام البطولة

الدور قبل النهائي يتقابل الفريق صاحب المركز الأول في الترتيب مع الفريق الرابع في الترتيب والفريق صاحب المركز الثاني في الترتيب مع الفريق صاحب المركز الثالث على أن يتأهل الفائزان من المباراتين للدور النهائي.

الدور النهائي من مباراة واحدة لحسم اللقب ولن يكون بنظام البلاي أوف 3.