شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الطبية تبدأ التحضيرات لبطولة أمم أفريقيا للشباب في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت اللجنة الطبية برئاسة دكتور هاني الشهيدي، مجموعة من التدريبات لمجموعات هيئة الإسعاف لإصابات الملاعب استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 تحت 20 سنة والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 فبراير الجاري حتى 11 مارس المقبل.

وتعادل منتخب الشباب مع أوغندا 1/1 في ختام تجاربه الودية قبل أمم أفريقيا وسجل هدف مصر محمود مرسي.

ولعب منتخب مصر للشباب مباراة ودية أمام جنوب السودان الجمعة الماضى، واستطاع الفوز بهدف نظيف سجله عبد الرحمن رشدان.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا، ويفتتح منتخب مصر مشواره بالبطولة بمواجهة موزمبيق يوم 19 فبراير الجارى بإستاد القاهرة.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.