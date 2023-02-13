شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يعلق غاضبًا على شائعات مشادته مع كامبوس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، بالتعليق على حقيقة الأنباء المتداولة بشائعات مشادته مع لويس كامبوس.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة بايرن ميونيخ، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتحدث نيمار خلال المؤتمر الصحفي: لقد حدث نقاش بسيط، وهذا وارد في كرة القدم، من المهم أن نتحدث للوصول إلى أفضل الحلول الممكنة.

وتابع: المناقشات الحامية تحدث يوميا مع الأصدقاء والزوجة وزملاء العمل، لكن في إطار الاحترام المتبادل.

وأضاف: من الطبيعي أن نتحدث ونتشاور سويا، لأننا لسنا معتادين على الخسارة، والأجواء محبطة بعد الخروج من كأس فرنسا، وبالتاليهذه المناقشات مهمة في إطار تصحيح المسار.

وأردف: بالطبع يزعجنا تسريب ما يحدث في غرفة خلع الملابس، وانتشار الأخبار السلبية عن الفريق في وسائل الإعلام قبل المباريات المهمة،أو في نهاية الموسم، وبعضها يكون غير صحيح.

وأكد: يجب أن نتصدى لهذا الأمر، ويجب أن تكون المناقشات في إطار داخلي، ولا تخرج لوسائل الإعلام، لأنها تؤثر سلبا على الجميع سواءاللاعبين أو الجهاز الفني أو الإدارة، يجب أن تبقى هذه المناقشات سرية.

واختتم: أؤكد لكم أن هذه التسريبات معظمها يكون كاذبا، وبعضها صحيح، وبالطبع لن تكون المرة الأخيرة التي يتم تسريبها لوسائل الإعلام.