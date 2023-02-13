شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من مدرب باريس سان جيرمان قبل مواجهة بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام كريستوف جالتييه المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، بالتعليق على استعدادات الفريق لمواجهة نظيره بايرن ميونيخ، في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة بايرن ميونيخ، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف باريس سان جيرمان نظيره بايرن ميونيخ، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشرمساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "حديقة الأمراء".

وقال جالتييه خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: لقد أدى مبابي أمس تدريبات منفردة، وهو أمر لم أتوقعه، وشارك مع باقي الفريق فيمران اليوم بالكامل، وترك انطباعا إيجابيا للغاية.

وتابع: أما بشأن جاهزيته للمشاركة أساسيا، فهو أمر سأحسمه صباح الثلاثاء، بعد التشاور مع مبابي، وسؤاله عن مدى جاهزيته، وكذلكبعد مناقشة الجهاز الطبي.

وأردف: أتحدث إليكم الآن، ولست متأكدا إذا كان مبابي سيشارك في المباراة أما لا.

واختتم: لكن إذا تواجد مبابي في قائمة المباراة، سيكون متواجدا للمشاركة وليس لتخويف بايرن ميونخ.