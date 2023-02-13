شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة كبرى في بايرن ميونيخ قبل مواجهة باريس سان جيرمان غدًا بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني، لمواجهة نظيره نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك مساء غدًا الثلاثاء الموافق الرابع عشر من شهر فبراير الجاري، ضمن منافسات دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023.

4 غيابات في صفوف بايرن ميونيخ قبل مواجهة باريس

ويعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني، من بعض الإصابات القوية التي ضربت صفوفه خلال الفترة الماضية، حيث شهدت قائمة الفريق البافاري، غياب 4 لاعبين من القوام الأساسي.

ويغيب الرباعي ساديو ماني، ونصير مزراوي، ومانويل نوير، ولوكاس هيرنانديز، بداعي الإصابة خاصة بعد مشاركة الثلاثي الأخير في نهائيات كأس العالم "قطر 2022".

قائمة بايرن ميونيخ النهائية لمواجهة باريس

وأعلن جوليان ناجلسمان المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني، عن قائمة فريقه التي ستخوض مواجهة باريس سان جيرمان، يوم غدا الثلاثاء، على ملعب حديقة الأمراء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاءت قائمة بايرن ميونيخ كالآتي..

حراسة المرمى: أورليخ، سومير، شينك.

الدفاع: أوباميكانو، دي ليخت، بافارد، ديفيز، سار، كانسيلو، بيلند، ستانيسيش.

الوسط: جوريتسكا، كيميتش، مولر، جرافينبيرش، موسيالا، إبراهيموفيتش.

الهجوم: جنابري، ساني، كومان، موتينج، تيل.