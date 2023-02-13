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الامارات | جمهور الهلال يستقبل "وصيف العالم" بهتاف غريب (فيديو)

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل جمهور الهلال السعودي فريقه الحاصل على وصافة كأس العالم للأندية خلف بهتاف غريب في بوليفار رياض سيتي الذي شهد احتفالات النادي بالإنجاز التاريخي غير المسبوق بعدما أصبح الهلال أول فريق سعودي وثالث فريق آسيوي وثالث فريق عربي يبلغ المباراة النهائية بعد العين الإماراتي والرجاء المغربي.

وهتف جمهور الهلال: ".. ميسي.. ميسي"، في إشارة إلى وجوب السعي لإبرام صفقة الأرجنتيني ليونيل ميسي رداً على الغريم التقليدي النصر الذي كان قد تعاقد مع البرتغالي في صفقة دوى صداها في أنحاء العالم ورفعت من أسهم وقيمة النادي السعودي.

 

وكان الهلال قد تأهل إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية وخسر أمام ريال مدريد 3-5 بعد مباراة مثيرة في البطولة التي أقيمت في المغرب على ملعب الأمير مولاي عبد الله.

 يذكر أن اسم النجم الأرجنتيني ميسي ارتبط بنادي الهلال خلال الفترة الماضية لاسيما أن عقد اللاعب مع ناديه باريس سان جيرمان ينتهي مع ختام الموسم الحالي دون أن يجدد اللاعب عقده حتى الآن.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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