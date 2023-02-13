ارتداه قبله يوسف أوباما .. تغيير قميص شيكابالا

الشارقة - اميمة ياسر - حصل محمود عبدالرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الزمالك قائد الفريق، على القميص رقم 14، وذلك قبل مباراة الأبيض اليوم ضد سموحة في الدوري.

ويتقابل الزمالك مع سموحة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، حيث يلعب شيكابالا في التشكيل الأساسي، لأول مرة منذ مباراة اسوان مطلع يناير الماضي، حيث سيظهر القائد بالقميص 14 في المباريات المقبلة، وهو القميص الذي ارتداه من قبله يوسف أوباما المنتقل للحزم السعودي على سبيل الإعارة بدلا من قميصه التاريخي المميز رقم 10.

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا قد أعلن التشكيل الذي يضم كل من:-

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: محمد طارق – محمد عبدالغني – حسام عبدالغني – محمد عبدالشافي

الوسط: نبيل عماد "دونجا" – سيف جعفر – سيد عبدالله "نيمار"

الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" – سيف الدين الجزيري – محمود عبدالرازق "شيكابالا".