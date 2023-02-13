شكرا لقرائتكم خبر عن "شيكابالا" يسجل الهدف الأول للزمالك أمام سموحة فى الدقيقة 35 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك الهدف الأول لفريقه أمام سموحة في الدقيقة 35، في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز.

وشهد تشكيل الزمالك، العديد من التغييرات أبرزها تواجد محمد صبحي حارساً بدلاً من محمد عواد.

كما يتواجد محمد طارق ومحمد عبد الغني في خط دفاع الفريق، ويشارك محمود عبد الرازق “شيكابالا” بدلاً من مصطفى شلبي.

ويتكون تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد طارق – حسام عبد المجيد – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – سيف جعفر – سيد عبد الله “نيمار” – أحمد سيد “زيزو” – محمود عبد الرازق “شيكابالا”.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وحمزة المثلوثي وعبد الله جمعة ومحمد أشرف “روقا” وعمرو السيسي ومصطفى شلبي وإبراهيما نداي وسامسون أكينولا ويوسف أسامة نبيه.

تشكيل سموحة الرسمي ضد الزمالك..

حراسة المرمى: الهاني سلمان

الدفاع: شريف رضا، أحمد شوشة، محمد مغربي، أحمد حكم

الوسط: أحمد جمال، محمد حليمو، أحمد مصطفى، حسين فيصل، مصطفى سعد “ميسي”

الهجوم: حسام حسن

ويجلس على مقاعد بدلاء سموحة، كل من: “عمر صلاح، محمد نادي، محمد الصباحي، محمد عصام، واليا سيلا، زياد طارق، محمد سعيد، كوا دودو، بنايمين بواتينج”.