نادى الصيد يفوز على الزمالك ويتوج ببطولة منطقة الجيزة لكرة السلة

وقدم فريق الصيد عروضًا قوية طوال منافسات البطولة محققاً الفوز فى جميع مباريات الدور النهائى على فرق صيد أكتوبر والبنك الاهلى و 6 أكتوبر والشيخ زايد والزمالك ، محافظاً على سجله خالياً من أية هزائم.

حرص على حضور المباراة النهائية بالبطولة المهندس عمرو الصادق نائب المدير التنفيذي للنشاط الرياضي واحمد عصام رئيس لجنة كرة السلة.

تضم قائمة الفريق اللاعبات جميلة فاروق،جني حازم ايهاب،جودي عادل ،جودي وليد رفعت،حلا محمد،خديجة جمال حمزة،سلمي فهمي، سلمى نور الدين،فريدة عمرو مهران،فريدة محمد عبده ،كنزي محمود احمد،لارا عمرو نبيل، مريم عثمان، ملك احمد ابراهيم، ملك وائل السيد، ندي احمد حسن، هانيا شقوير، هلا محمد الشناوى، هنا حسام الجولي.