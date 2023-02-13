شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. سموحة يضغط على الزمالك والفار يتدخل لحسم الشك فى ركلة جزاء الأزرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت أول 15 دقيقة من عمر مباراة سموحة والزمالك، التي تجمعهما حاليًا، على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ 18 بالدوري، ومازال التعادل السلبى مستمرًا بين الفريقين.

مع بداية الشوط الأول، ارتكب محمد عبد الغنى خطأ مع حسام حسن مهاجم سموحة داخل منطقة الجزاء، ولجأ إبراهيم نور الدين الحكم لتقنية الفار للتأكد من وجود ركلة جزاء من عدمه، وبعد مشاهدة الإعادة قرر عدم احتسابها لعدم وجود خطأ يستوجب ركلة الجزاء.

وكثف سموحة الضغط على دفاع الزمالك، وهدد مرمى محمد صبحى بأكثر من كرة، وبعد مرور أول 10 دقائق بدأ الزمالك الدخول فى أجواء المباراة والوصول لمرمى الخصم.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمي: محمد صبحي، خط الدفاع : محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – شيكابالا – زيزو - سيف جعفر- سيد نيمار، خط الهجوم : سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد وحمزة المثلوثي وعبد الله جمعة ومحمد أشرف "روقا" وعمرو السيسي ومصطفى شلبي وإبراهيما نداي وسامسون أكينولا ويوسف أسامة نبيه.

وضم تشكيل سموحة كلاً من.. الهاني سليمان في حراسة المرمي، وأحمد حكم وشريف رضا وأحمد مصطفي ومحمود حليمو وأحمد جمال وأحمد شوشه وحسين فيصل ومحمد المغربي و حسام حسن و مصطفي سعد "ميسي".

وعلي دكة البدلاء: عمر صلاح، اليا سيلا، محمد ناجي، محمد الصباحي، محمد عصام، وبنيمين بواتينج، وزياد طارق، ودوكو تودو، ومحمد سعيد.

ويحتل نادي الزمالك المركز السادس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 29 نقطة، بعدما خاض الفريق الأبيض 17 مباراة، حيث فاز الزمالك في 8 مباريات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 16.

بينما على الجانب الآخر، يحتل فريق سموحة المركز الـ 11 في جدول مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة، حصدها الفريق السكندري بعدما خاض 17 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات، وسجل لاعبو سموحة 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 14.