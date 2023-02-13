شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مجموعة "سلة الأهلي" بدوري أبطال أفريقيا لكرة السلة "BAL 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت اليوم الإثنين مراسم قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة السلة "BAL 3" رجال، حيث جاء الأهلي على رأس مجموعة تضم إلى جانبه فرق: كيب تاون الجنوب أفريقي، وسيتي أوليرس الأوغندي، وفيروفياريو دا بيرا الموزمبيقي، وبترو دي لواندا الأنجولي، وسلاك الغيني.

ومن المقرر أن تنطلق تصفيات مجموعة الأهلي يوم 26 أبريل المقبل، وتنتهي يوم 6 مايو، وتقام في مصر، على أن تقام النهائيات يوم 21 مايو وتنتهي يوم 27 من الشهر نفسه في رواندا.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة الإسباني أوجستي بوش وضع برنامج إعداد مميز، من أجل الظهور بشكل مميز وتحقيق اللقب.

وتخوض فرق دورى السلة رجال وسيدات منافسات الدور الأول من بطولة السوبر والتى يختتم دورها الأول الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع الزمالك فى دورى الرجال والسيدات بمباريات العودة حيث تقام المباريات بنظام الذهاب والعودة.

موعد مباريات القمة

على مستوى الرجال يلتقى الأهلى مع الزمالك يوم 6 مارس المقبل فى الجولة الثانية عشر للفرق أصحاب المراكز من الأول للثامن، وتقام المباراة بصالة عبدالله الفيصل بالجزيرة

وعلى مستوى السيدات يلتقى الزمالك مع الأهلى يوم 28 فبراير بصالة الأبيض بميت عقبة، فى الجولة العاشرة للمراكز من الأول للثامن أيضا.