شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم طلائع الجيش 3 / 0 ويتأهل إلى نهائي كأس سوبر الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي إلى نهائي بطولة كأس السوبر، بعد أن تغلب على نظيره فريق طلائع الجيش، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الإثنين ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

أقيمت المباراة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن يحسمها "رجال طائرة الأهلي" بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة دون مقابل.

وجاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي: ٢٥-٢٣ و٢٥-١٧ و٢٥- ١٣، ليحقق الفريق الفوز عن جدارة ويحسم تأهله إلى النهائي.

وتواجد الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي في المجموعة الرابعة، في قرعة البطولة العربية للأنديةد.

وتواجد الأهلي بالمجموعة الرابعة إلى جانب فرق: النصر البحريني وكاظمة الكويتي والميناء اليمني.

ومن المقرر أن يشارك «رجال طائرة الأهلي» في البطولة التي تقام في القاهرة خلال الفترة من 18 فبراير إلى 3 مارس القادم.