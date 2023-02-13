بوروسيا دورتموند محطة مرموش المحتملة القادمة

ياسر رشاد - القاهرة - رفض النجم المصري عمر مرموش، لاعب فولفسبورج الألماني تجديد عقده خلال الفترة الحالية، بعد فشل المفاوضات بين الطرفين.

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ويسعى مرموش لخوض رحلة احتراف جديدة، بعد القدرات الكبيرة التي أظهرها اللاعب مع فريقه خلال المواسم السابقة.

وكشفت تقارير صحفية أن بوروسيا دورتموند بدأ مفاوضات مع مرموش خلال الفترة الحالية من أجل التوقيع معه تمهيدًا لضنه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضحت أن اَينتراخت فرانكفورت يُنافس دورتموند على ضم الدولي المصري خلال الصيف المقبل.

وأشارت أن ضعف الراتب المعروض على مرموش

من جانب إدارة فريقه الحالي، وتفكير اللاعب في خوض تجربة احترافية جديدة من أسباب عدم تجديد اللاعب لتعاقده والرحيل عن فولفسبورج.

الجدير بالذكر أن تعاقد مرموش مع فولفسبورج ينتهي في يونيو المقبل، لكن اللاعب ينوي الرحيل، حيث رفض تجديد عقده مع ناديه من أجل خوض تجربة احتراف جديدة.

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