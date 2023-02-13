الفار ينقذ الزمالك ويرفض ركلة جزاء لـ سموحة

ياسر رشاد - القاهرة - أنقذت تقنية الفيديو " الفار "، الزمالك من هدف مبكر في اللحظات الأولى من عمر المباراة التي يخوضها أمام سموحة في إطار منافسات الدوري المصري.

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وسقط حسام حسن مهاجم سموحة في الدقيقة الثانية داخل منطقة الجزاء الخاصة بالزمالك بعد تدخل متهور من جانب محمد عبدالغني، ما دفع تقنية الفيديو لاستدعاء إبراهيم نور الدين لتحديد ما وجود خطأ على الفريق الأبيض واستحقاق سموحة ركلة جزاء.

وبدأ الزمالك بتشكيل مكون أمام سموحة

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع : محمد طارق - حسام عبد المجيد -

محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا"

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد وحمزة المثلوثي وعبد الله جمعة ومحمد أشرف "روقا" وعمرو السيسي ومصطفى شلبي وإبراهيما نداي وسامسون أكينولا ويوسف أسامة نبيه.