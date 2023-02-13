مرموش يرفض تجديد تعاقده مع فولفسبورج

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث الدولي المصري عمر مرموش الرحيل عن فولفسبورج الألماني، بعد المستويات الكبيرة التي قدمها اللاعب مع ناديه خلال المواسم الماضي.

تين هاج يكشف رأيه في مدافع مانشستر يونايتد

وكشف صحيفة "كيكر" الألمانية أن مفاوضات مرموش مع فولفسبورج توقفت تمامًا خلال الفترة الحالية.

وأشارت التقارير أن السبب وراء توقف مفاوضات مرموش مع ناديه الألماني يرجع إلى ضعف الراتب المالي المعروض على الفرعون المصري.

وأوضحت الصحيفة أن هناك عدد من الأندية الألمانية تترقب مصير اللاعب مع فولفسبورج من أجل التقدم بعرض لضم مرموش خلال الصيف المقبل.

وأكدت "كيكر" إلى أن الثنائي بوروسيا دورتموند وآينتراخت فرانكفورت

ضمن قائمة أهم الأندية التي ترغب في التعاقد مع مرموش خلال الميركاتو القادم، بجانب اهتمام أحد أندية البريميرليج.

وكان مرموش انضم لـ فولفسبورج قادمًا من وادي دجلة، وينتهي عقده مع الأخضر في يونيو القادم.

الجدير بالذكر أن الدولي المصري شارك في 34 مباراة مع فولفسبورج، حيث نجح في هز الشباك في أربع مناسبات.

لمزيد من أخبار الرياضة.. اضغط هنا