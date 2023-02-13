شيكابالا يٌغير رقم قميص خلال مباراة الزمالك و سموحة

ياسر رشاد - القاهرة - تفصلنا دقائق قليلة عن انطلاق مباراة سموحة والزمالك في المواجهة المرتقبة مساء اليوم الاثنين على ستاد الجيش برج العرب ،ضمن منافسات الجولة الـ18 في بطولة الدوري المصري الممتاز .

يرتدي اليوم محمود شيكابالا قائد نادي الزمالك قميص يحمل رقم الـ 14 في مباراة سموحة بدلا من رقم 10 في اللقاء المرتقب على ستاد الجيش برج العرب.

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وبدأ الزمالك بتشكيل مكون أمام سموحة

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع : محمد طارق - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا"

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد وحمزة المثلوثي وعبد الله جمعة ومحمد أشرف "روقا" وعمرو السيسي ومصطفى شلبي وإبراهيما نداي وسامسون أكينولا ويوسف أسامة نبيه.

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