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صراع ألماني على ضم مرموش

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ياسر رشاد - القاهرة - يقدم الدولي المصري عمر مرموش مستويات كبيرة مع ناديه فولفسبورج الألماني خلال الفترة الحالية.

 

وكشف تقارير صحفية ألمانية أن فرانكفورت وبورسيا دورتموند يبحثان التعاقد مع الدولي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

وأشارت أن اللاعب جذب إليه الأنظار بشدة خلال الفترة الماضية، بعدما المستويات الكبيرة التي قدمها مع فولفسبورج خلال السنوات الماضية.

 

وأوضحت أن بوروسيا دورتموند كان ينوي التعاقد مع مرموش، لكن

تمسك فولفسبورج باللاعب حال دون اتمام التعاقد.

 

الجدير بالذكر أن تعاقد مرموش مع فولفسبورج ينتهي في يونيو المقبل، لكن اللاعب ينوي الرحيل، حيث رفض تجديد عقده مع ناديه من أجل خوض تجربة احتراف جديدة.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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