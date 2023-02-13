ترتيب هدافي الدوري السعودي قبل انطلاق الجولة الـ 17

ياسر رشاد - القاهرة - يعتلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر السعودي ترتيب جدول هدافي الدوري بعد مرور 16 جولة من المسابقة.

ويأتي تاليكسا في المركز الأول برصيد 13 هدفًا بينما، يتقاسم كارلوس جونيور لاعب الشباب، وعبد الرزاق حمدالله لاعب الاتحاد المركز الثاني برصيد 11 هدف،و يقع فراس البريكان لاعب الفتح فى المركز الثالث برصيد 9 أهداف.

ويأتي أوديون إيجالو لاعب الهلال فى المركز الرابع برصيد 8 أهداف، و يحتل المركز الخامس فى الترتيب كريستيان جوانكا لاعب الشباب برصيد 7 أهداف، بينما يأتي كلا من أنطواني نواكايمي

لاعب الفيحاء،و يوسف الشمري لاعب الباطن،و أمير سعيود لاعب الطائي فى المركز السادس برصيد 6 أهداف لكلا منهما.

وأخيرًا يحتل المركز الخامس فى الترتيب كلا من كريستيانو رونالدو لاعب النصر،و سعد بقير لاعب أبها،و سانتي مينا لاعب الشباب،و العربي هلال سوداني لاعب ضمك بر صيد 5 أهداف.

لمزيد من الأخبار الرياضة عبر الوفد اضغط هنا