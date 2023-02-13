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ميسي يقود هجوم سموحة أمام الزمالك في الدوري

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، اليوم الإثنين، في بطولة الممتاز.

 وتقام المباراة في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثامنة عشر من عمر المسابقة باستاد برج العرب.

يحتل  سموحة المركز الـ12 في جدول الدوري برصيد 20 نقطة، من 17 مباراة، حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 8 مباريات، ونال الهزيمة 5 مرات، وسجل لاعبوه 12 هدفًا واستقبل مرماه 14.

تشكيل سموحة أمام الزمالك في الدوري

في حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: شريف رضا، أحمد شوشة، محمد مغربي، أحمد حكم.

خط الوسط: أحمد جمال، محمد حليمو، أحمد مصطفي، مصطفى سعد ""، حسين فيصل.

خط الهجوم: حسام حسن.

وبدلاء سموحة أمام الزمالك

عمر صلاح ومحمد نادي ومحمد الصباحي ومحمد عصام واليا سيلا ومحمد سعيد وزياد طارق ودكوا دودو وبنيامين بواتينج

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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