ختام قوي لمنافسات الشباب والشابات ببطولة مصر الدولية للتايكوندو

ياسر رشاد - القاهرة - أختتمت منذ قليل منافسات الشباب والشابات باليوم الثالث من بطولة مصر الدولية السابعة للتايكوندو التي تقام خلال الفترة ما بين 11 وحتى 15 فبراير الجاري بنادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة 35 دولة بعدد 865 مشارك.

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وشهد اليوم إقامة منافسات 6 موازين للشباب ومثلهم للشابات لتستكمل باقي الموازين الخاصة بهذه الفئة العمرية والتي بدأت بالأمس بأربع موازين.

وجاءت نتائج منافسات الشباب اليوم كالآتي:

وزن 45 كجم :

المركز الأول:محمد وسام

المركز الثاني:محمد سعيد

المركز الثالث:عبدالرحمن محمود- علي حسام

وزن 51 كجم :

المركز الأول:علي محمد

المركز الثاني:عبدالرحمن الشهراني

المركز الثالث:بلال أحمد - بيتر ظريفيه

وزن 59 كجم :

المركز الأول:محمد أبوغزال

المركز الثاني:حسين عبدالجواد

المركز الثالث:عمر عبدالعزيز - عبدالله مصطفى

وزن 68 كجم:

المركز الأول:أحمد ياسر

المركز الثاني:ياسين هيثم

المركز الثالث:حسن أحمد - محمد عادل

وزن 78 كجم :

المركز الأول:أدهم الشيخ

المركز الثاني:فارس أسامة

المركز الثالث:محمد ولاء - مروان محمد

وزن +78 كجم :

المركز الأول:أدهم محمد

المركز الثاني:يوسف علاء

المركز الثالث:محمد أحمد - عبدالرحمن أيمن

أما منافسات الشابات فجاءت نتائجها على النحو التالي:

وزن 42 كجم :

المركز الأول:حنين علي

المركز الثاني:فريدة الوليد

المركز الثالث:جنى أحمد - ياسمين أيمن

وزن 46 كجم :

المركز الأول:أسماء محمد

المركز الثاني:جنى محمد

المركز الثالث:شهد أحمد - جنى رجب

وزن 52 كجم :

المركز الأول:حبيبة وائل

المركز الثاني:جوري مروان

المركز الثالث:جومانا أحمد - جومانا محمد

وزن 59 كجم :

المركز الأول:أمينة أحمد

المركز الثاني:نادين علاء

المركز الثالث:ملك محمد - جودي جويلي.

وزن 68 كجم :

المركز الأول:نيفين صلاح

المركز الثاني:ندى إيهاب

المركز الثالث:مريم هاشم - ملك محمد

وزن +68 كجم :

المركز الأول:هبة الله أيمن

المركز الثاني:ليلى أشرف

المركز الثالث:فيروز أحمد - جنى خالد

وقام بتسليم الجوائز والميداليات إدريس الهلالي رئيس الاتحاد العربي للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي

وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي والمشرف الفني على البطولات والمستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو وهاني علي المرشاد رئيس الاتحاد الكويتي للتايكوندو وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للتايكوندو وحسام هاشم رئيس الاتحاد السوداني ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي ويزيد بن عليوة رئيس الاتحاد الجزائري للتايكوندو وعلي صابر رئيس الاتحاد الليبي والعميد خالد محمود نائب رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو والمحاسب حازم قنديل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري والمهندس مصطفى تعلب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري والمهندس محمد عجيزة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتايكوندو والدكتور وليد الملاح رئيس شركة روابط الرياضية ووسام الغمري مدير بطولة مصر الدولية للتايكوندو.

ومن المنتظر أن تبدأ غدا فعاليات منافسات الرجال والسيدات والتي ستقام على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء بنادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما ستقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطولة كأس رئيس الإتحاد الدولي للتايكوندو G2 يومي 17 و18 فبراير بمشاركة 35 دولة بعدد 339 مشارك كما تُلعب بطولة مصر الدولية للباراتايكوندو يوم 16 فبراير.

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