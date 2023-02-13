شكرا لقرائتكم خبر عن جالتييه يتحدث عن مواجهة البايرن فى دوري الأبطال.. تصريحات نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص المدرب الفرنسي كيرستوف جالتييه، المدير الفني لباريس سان جيرمان، على التعليق عن مواجهة بايرن ميونخ القادمة، ضمن منافسات ذهاب دور ال16 بدوري أبطال أوروبا، والتى من المقرر لها أن تقام غدا الثلاثاء.

حيث أكد جالتييه أن مواجهة البايرن ستكون مليئة بالصعوبات فى ذلك التوقيت تحديدا، خاصة أن الفريق الباريسي يعاني من تراجع النتائج وتذبذب المستوي، بجانب إمتلاكه بعض الغيابات المؤثرة الآخري، قبل تلك المواجهة المصيرية.

وأضاف جالتييه أن الأمر الإيجابي فى هذه المباراة، أنها ستقام وسط الأنصار وجماهير باريس، والتى من المتوقع أن تكون حاضرة بشكل قوي فى اللقاء، مما يمنح لاعبيه بعض التفوق النفسي فى تحقيق الفوز بتلك المباراة، قبل التوجه إلى مباراة الحسم فى أليانز أرينا مطلع الشهر القادم.



جالتييه: مبابي جاهز للمشاركة ولكن!

وبسؤاله جالتييه عن موقف مبابي من مباراة البايرن، أكد أن اللاعب سيكون جاهزا من الناحية الطبية، كما أنه يأمل أن يكون جاهزا من الناحية الفنية فى المباراة، فى إشارة واضحة لإمكانية مشاركة اللاعب منذ بداية اللقاء، دون التأكيد على حدوث ذلك الأمر من عدمه.



موعد مباراة باريس وبايرن ميونخ

ومن المقرر أن يستضيف باريس نظيره بابرن ميونخ غدا الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور ال 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.