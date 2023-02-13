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شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعلن إيقاف مستحقات الفريق وخصم 50 ألف جنيه من اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت قرارات مجلس المصري كالتالي:
- إيقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول حتى تحسن النتائج.
- خصم 50 ألف جنيه من مستحقات جميع اللاعبين الذين شاركوا فى مباراة الأمس أمام سيراميكا.
- خصم 100 ألف جنيه من المدرب العام للفريق طارق سليمان بسبب تصريحاته غير المبررة عقب نهاية المباراة.
- حصر مسؤولية الإدلاء بأى تصريحات إعلامية تخص الفريق الأول على المدير الفني حسام حسن أو مدير الكرة إبراهيم حسن، دون غيرهما من أعضاء الجهاز الفني والإداري للفريق.
- عقد اجتماع عاجل بين لجنة الكرة بالنادي مع الجهاز الفني والإداري من جهة ومع اللاعبين من جهة أخرى لبحث كافة المستجدات داخل الفريق.
- استمرار إقامة الفريق وخوض تدريباته خلال تلك الفترة ببورسعيد مع التنسيق الدائم والمستمر مع الجهاز الفني والإداري وفقا لرؤيتهما فى هذا الشأن.