شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعلن إيقاف مستحقات الفريق وخصم 50 ألف جنيه من اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة النادي المصري اجتماعا طارئا فى الساعات الأخيرة، لمناقشة مصير الفريق بعد تراجع نتائجه فى الدوري وآخرها الهزيمة من سيراميكا بثلاثية نظيفة، ويجتمع مجلس المصري مع كامل أبو علي رئيس المجلس عبر تقنية الفيديو وذلك لوجوده خارج البلاد.

وجاءت قرارات مجلس المصري كالتالي:

- إيقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول حتى تحسن النتائج.

- خصم 50 ألف جنيه من مستحقات جميع اللاعبين الذين شاركوا فى مباراة الأمس أمام سيراميكا.

- خصم 100 ألف جنيه من المدرب العام للفريق طارق سليمان بسبب تصريحاته غير المبررة عقب نهاية المباراة.

- حصر مسؤولية الإدلاء بأى تصريحات إعلامية تخص الفريق الأول على المدير الفني حسام حسن أو مدير الكرة إبراهيم حسن، دون غيرهما من أعضاء الجهاز الفني والإداري للفريق.

- عقد اجتماع عاجل بين لجنة الكرة بالنادي مع الجهاز الفني والإداري من جهة ومع اللاعبين من جهة أخرى لبحث كافة المستجدات داخل الفريق.

- استمرار إقامة الفريق وخوض تدريباته خلال تلك الفترة ببورسعيد مع التنسيق الدائم والمستمر مع الجهاز الفني والإداري وفقا لرؤيتهما فى هذا الشأن.