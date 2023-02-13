شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يتعادل مع أوغندا 1/1 فى ختام تجاربه الودية قبل أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة محمود جابر مع أوغندا 1/1 فى ختام تجاربه الودية قبل أمم أفريقيا، وسجل هدف مصر محمود مرسي.

وخاض منتخب مصر للشباب مباراة ودية أمام جنوب السودان الجمعة الماضى، واستطاع الفوز بهدف نظيف سجله عبد الرحمن رشدان.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا، ويفتتح منتخب مصر مشواره بالبطولة بمواجهة موزمبيق يوم 19 فبراير الجارى باستاد القاهرة.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتنطلق 19 فبراير البطولة الافريقية للأمم للشباب مواليد 2003 والتي تقام على الأراضي المصرية و هي النسخة السابعة عشر من كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة، بطولة كرة القدم الدولية للشباب التي تُنظم كل سنتين من طرف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) للاعبين من سن 20 عاما وما تحت، ستتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى كأس العالم تحت 20 سنة 2023 التي ستقام فى إندونسيا.