شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يعدل موعد دور الـ8 بكأس مصر للرجال إلى 26 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 26 مارس المقبل موعدا لدور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، بدلا من 19 من شهر فبراير الجارى.

ويشهد هذا الدور منافسة بين كل من، طلائع الجيش مع سبورتنج وسموحة مع البنك الأهلى وهليوبوليس مع الأهلى والطيران مع الزمالك.

وحدد الاتحاد المصري لكرة اليد مواعيد مباريات دورنصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023 والتى تقرر لها 13 إبريل المقبل لمباريات نصف النهائي و 14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية والذى سيوافق أواخر أيام شهر رمضان المقبل.