شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من ناجلسمان على مواجهة باريس المنتظرة بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الألماني ناجلسمان، المدير الفني لبايرن ميونخ، عن مواجهة باريس المنتظرة، فى ذهاب دور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا، والمقرر لها أن تقام غدا الثلاثاء.

حيث أكد ناجلسمان أن مواجهة الذهاب ستكون صعبة للغاية على فريقه، خاصة أن المواجهة الأولي ستكون خارج الديار، فى الوقت الذي يمتلك فيه الفريق الخصم الدوافع الكبيرة لتحقيق الفوز أمام أنصاره.

وأضاف ناجلسمان أنه يخوض جميع مبارياته مع البايرن من أجل الفوز فقط، وسيلعب مباراة الغد من أجل تحقيق هذا الهدف رغم صعوبة المهمة، رافضا التقليل من شأن الفريق الباريسي بسبب تذبذب نتائجه فى الفترة الأخيرة.



ناجلسمان يحذر لاعبيه من مستوي باريس

وحرص ناجلسمان على تحذير لاعبيه من مستوي باريس فى الأدوار الإقصائية فى دوري الأبطال، مقارنة بالمسابقات المحلية التى يخوضها الفريق الباريسي مؤخرا، مطالبا لاعبيه بالتركيز الشديد وعدم الإستهانة بالفريق الخصم، واصفا مستوي الجانب الفرنسي بأنه خادع.



موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس

ومن المقرر أن يحل بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا على نظيره باريس غدا الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور ال 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.