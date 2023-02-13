شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة بايرن ميونيخ في دوري الأبطال.. مُفاجأة في الهجوم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام كريستوف جالتييه المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، بالإعلان عن قائمة الفريق الفرنسي لمواجهة نظيره بايرن ميونيخ، في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة بايرن ميونيخ، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف باريس سان جيرمان نظيره بايرن ميونيخ، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشرمساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "حديقة الأمراء".

وتواجد الثنائي كيليان مبابي، وليونيل ميسي، في قائمة باريس سان جيرمان، عقب عودتهم من الإصابة، وتواجد في القائمة أيضًا فيراتي.

قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة بايرن ميونيخ

وجاءت قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة نظيره بايرن ميونيخ، كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما، ألكسندر ليتليه، سيرجيو ريكو.

خط الدفاع: حكيمي، كيمبيمبي، راموس، ماركينيوس، بيرنات، نونو مينديز، تيموتي بيمبيلي، الشاديلي بيتشيابو.

خط الوسط: فيراتي، فابيان رويز، دانيلو، فيتينها، إسماعيل الغربي، وارين زايري إيمري.

خط الهجوم: كيليان مبابي، نيمار، ليونيل ميسي، كارلوس سولير، هوجو إيكيتيكي.