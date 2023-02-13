شكرا لقرائتكم خبر عن مُفاجأت بالجملة في قائمة بايرن ميونيخ لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام يوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، بالإعلان عن قائمة الفريق لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف باريس سان جيرمان نظيره بايرن ميونيخ، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشرمساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "حديقة الأمراء".

وشهدت قائمة بايرن ميونيخ، استمرار غياب السنغالي ساديو ماني، بسبب عدم تعافيه من الإصابة بشكل كامل.

قائمة بايرن ميونيخ لمواجهة باريس سان جيرمان

وجاءت قائمة بايرن ميونيخ لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان، في دوري أبطال أوروبا، كالتالي:

حراسة المرمى: سومر، أولريتش، شينك.

الدفاع: أوباميكانو، دي ليخت، بافارد، كانسيلو، ألفونسو ديفيز، بونا سار، دالي بليند، جوسيب ستانيتش.

الوسط: كيميتش، جوريتسكا، جرافينبيتش، موسيالا، أريون إبراهيموفيتش.

الهجوم: جنابري، ساني، كومان، تشوبو موتينج، مولر، ماتياس تيل.