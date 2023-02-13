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مُفاجأت بالجملة في قائمة بايرن ميونيخ لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال

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محمد الفلاح - قام يوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، بالإعلان عن قائمة الفريق لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان، في بطولة .

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف باريس سان جيرمان نظيره بايرن ميونيخ، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشرمساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "حديقة الأمراء".

وشهدت قائمة بايرن ميونيخ، استمرار غياب السنغالي ساديو ماني، بسبب عدم تعافيه من الإصابة بشكل كامل.

قائمة بايرن ميونيخ لمواجهة باريس سان جيرمان

وجاءت قائمة بايرن ميونيخ لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان، في دوري أبطال أوروبا، كالتالي:

حراسة المرمى: سومر، أولريتش، شينك.

الدفاع: أوباميكانو، دي ليخت، بافارد، كانسيلو، ألفونسو ديفيز، بونا سار، دالي بليند، جوسيب ستانيتش.

الوسط: كيميتش، جوريتسكا، جرافينبيتش، موسيالا، أريون إبراهيموفيتش.

الهجوم: جنابري، ساني، كومان، تشوبو موتينج، مولر، ماتياس تيل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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