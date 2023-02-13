الامارات | بطولة أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجوجيتسو تنطلق السبت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد صالة «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي انطلاق أولى بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP ) للموسم الجديد «بطولة أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجوجيتسو (AJP ) - بدون بدلة» يوم السبت المقبل.

وترحب البطولة التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP ) بمشاركة مئات اللاعبين واللاعبات الذين ينتسبون إلى مختلف الأندية والأكاديميات داخل الدولة وخارجها من كافة الجنسيات للمنافسة في فئات الناشئين والشباب والرجال والأساتذة.

وأشاد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالإقبال الكبير على المشاركة في هذه البطولة القوية، مهنئا كل محبي اللعبة وأسرة الجوجيتسو بالعودة إلى أجواء الحماس والتشويق وبطولات أبوظبي التي ينتظرها أبرز نجوم البساط من شتى أنحاء العالم.

ويقول الظاهري: «الإقبال اللافت على المشاركة في البطولة يعد مؤشرا قويا على أننا أمام موسم استثنائي على الأصعدة كافة، لا سيما أن أجندة الموسم الجديد شهدت إضافة مجموعة جديدة من البطولات المرموقة التي تلبي تطلعات النخبة من المحترفين، وترسخ مكانة أبوظبي كموطن لأهم بطولات اللعبة، والوجهة الأولى للأبطال الساعين إلى المجد والارتقاء في سلم التصنيف العالمي».

وتابع: «يواصل الاتحاد لعب دور محوري للارتقاء برياضة الجوجيتسو ومواصلة تطويرها على المستويات كافة، مستلهما رؤيته من توجهات القيادة الرشيدة ودعمها المستمر، وكذلك من المتابعة الحثيثة والإشراف المباشر من سعادة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو».

وتقام البطولة على مدى يومي 18 و19 فبراير الجاري، حيث تبدأ الفعاليات يوم السبت بمنافسات الناشئين والشباب والأساتذة على أن تستكمل يوم الأحد بنزالات فئة الهواة والمحترفين.