الامارات | 300 سائق يشاركون في "رايدرز ميت 2023" للدراجات النارية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت "اليوسف موتورز"، الموزع الحصري لـشركة "ياماها" وعلامات تجارية عالمية رائدة في مجال اكسسوارات الدراجات النارية في الإمارات، فعالية خاصة بالدراجات النارية حملت عنوان "رايدرز ميت 2023" بالتعاون مع شرطة دبي.

وأقيم هذا الحدث، الذي يعدُّ الأكبر من نوعه لهذا الموسم، تحت شعار "القيادة بأمان"، وهدف إلى تعزيز تبني ممارسات السلامة عند القيادة لدى سائقي الدراجات النارية في دولة الإمارات، وشهد مشاركة أكثر من 300 سائق من جميع أنحاء الدولة.

ورحب الرئيس التنفيذي للعمليات في "مجموعة اليوسف" يوسف أحمد اليوسف بالمشاركين وسلَّط الضوء على أهمية القيادة بأمان واتخاذ خطوات فعالة لتنمية مجتمع سائقي الدراجات النارية.

من جهته، شدد النقيب سالم سيف سلطان من شرطة دبي على ضرورة استخدام معدات السلامة أثناء القيادة واتباع قواعد القيادة بأمان لخفض معدل حوادث الدراجات النارية في دولة الإمارات.

وأعلن اليوسف في إطار الفعالية تشكيل نادي "اليوسف موتورز" الجديد، ليكون بمثابة مساحة تجمع أعضائه من سائقي الدراجات النارية وتتيح لهم عروضاً حصرية على اكسسوارات القيادة، فضلاً عن خدمات الصيانة لدراجات "ياماها"، وغيرها من المزايا والخدمات.

وفي نهاية السباق توج مدير شركة "الياماها" في "اليوسف موتورز" أحمد طارق؛ وسفيرا "اليوسف موتورز" للدراجات النارية عبدالرحمن العبري وحسام عبدالناصر الفائزين، وشملت الجوائز مجموعة متنوعة من اكسسوارات الدراجات النارية (الخوذ والأحذية والقفازات وغيرها).

وانطلقت فعالية "رايدرز ميت" بمسيرة دراجات بدأت من صالة عرض"اليوسف موتورز" في شارع الشيخ زايد بدبي ووصولاً إلى منطقة القدرة، تلاها حفل عشاءٍ ضمَّ جميع السائقين، وأعربت من خلاله الشركة عن امتناتها لجميع المشاركين في الفعالية هذا العام.

وتم تنظيم النسخة الأولى من فعالية "رايدرز ميت" في ديسمبر عام 2021، وهي تساهم بشكل فعال في إرساء دعائم مجتمع قيادة الدراجات النارية في الدولة.