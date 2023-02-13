الامارات | «أبيض الشواطىء» يختتم المرحلة الأولى من فترة الإعداد لنهائيات كأس آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية المرحلة الأولى من فترة الإعداد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي تستضيفها مدينة باتايا في تايلاند خلال الفترة من 16 إلى 26 مارس المقبل.

وخاض المنتخب خلال الأسبوع الماضي ثلاث مباريات ودية أمام المنتخب الكويتي في ملعب الممزر بدبي، حيث فاز في مباراتين وخسر واحدة بنتائج 5-2 و 5-1 و 1-2، على التوالي.



وسيتواصل برنامج التجارب الإعدادية لأبيض الشاطئية الذي سيخوض ثلاث مباريات ودية أمام المنتخب المغربي في نهاية الأسبوع الحالي، وثلاث مباريات أخرى في مواجهة بطل العالم الحالي المنتخب الروسي.

وسيواصل منتخب الإمارات التدريبات اليومية والإعداد من أجل الوصول إلى أفضل المراحل الممكنة من التركيز الذهني والجاهزية البدنية قبل السفر إلى تايلاند الشهر المقبل.