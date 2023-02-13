الامارات | شباب الأهلي بطلاً لدوري تحت 14 سنة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج فريق شباب الأهلي بطلاً لمسابقة تحت 14 سنة ( أ ) التي ينظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم، وحسم شباب الأهلي اللقب بعد تصدره لجدول الترتيب برصيد 43 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الوصل صاحب المركز الثاني، وذلك بعد فوزه على العين بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة من البطولة.

وشارك في البطولة عشرة فرق وجاء ترتيبها على النحو الآتي: شباب الأهلي، الوصل، الشارقة، الجزيرة، النصر، العين، خورفكان، اتحاد كلباء، بني ياس، الظفرة.