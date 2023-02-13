الامارات | جولة على الصالات الرياضية في الدولة للتأكد من المواصفات العالمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية تنظيم جولة فنية يتفقد من خلالها الصالات الرياضية التي تمارس فيها الرياضات التي تحت مظلته وذلك لمعاينتها والتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية وتقديم الدعم الفني لتطويرها بحيث تصبح مطابقة للمواصفات المعتمدة عالميا وذلك بناءا لتوجيهات رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي ووفقا للنظام الاساسي لاتحاد الامارات لبناء الاجسام واللياقة البدنية وتوجيهات الهيئة العامة للرياضة والخطة المعتمدة من قبل اللجنة الفنية.

وقال الأمين العام للاتحاد محمد عبد الرحيم المري إنه سيتم بحث آليات إدارية لاعتمادها للمستقبل بالتعاون مع مختلف الجهات في الدولة بحيث لا يتم التجديد للصالة الرياضية إلا بعد استيفائها موافقة اتحاد الامارات لبناء الاجسام واللياقة البدنية من الناحية الفنية باعتبارها صالة صالحة لممارسة الرياضة.

بدوره، قال عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة الفنية محمد شاهين الحوسني إنه تم البدء بالصالات الرياضية في امارة الفجيرة ومدينة الظفرة، وسيتم تباعا تفقد كافة الصالات وهدفنا تطوير الصالات من الناحية الفنية للارتقاء بالمردود البدني للرياضيين، موضحاً أن الكثير من الصالات مستوفية للشروط الفنية والإدارية وقد تم منح درجة القبول لها بينما تم توجيه بعض الملاحظات لصالات أخرى للتعديل.

وأكد ان عمل اللجنة الفنية المكلفة بالزيارات ستقوم بتقديم الدعم الفني للصالات لغاية استكمال مهمتها، مبينا انه وفقا لتوجهات مجلس ادارة الاتحاد سيكون هنالك في المستقبل القريب تصنيف للصالات الرياضية ووفقا للوائحة الرسمية المتبعة