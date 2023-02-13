شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين العيديد من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، على رأسها، مواجهة الزمالك وسموحة فى الدورى، و قائمة منتخب الشباب أمام اوغندا، و صعود الاهلى للمركز الـ 11 فى ترتيب الاندية عالميا

منتخب مصر يتلقى عرضا لمواجهة المكسيك وديا فى أمريكا

تلقى مجلس إدارة اتحاد الكرة عرضا لخوض مباراة ودية لمنتخب مصر أمام نظيره المكسيكى في أمريكا خلال فترة التوقف الدولى في شهر يونيو المقبل.

أنهى النادى الأهلى إجراءات السفر للسودان لمواجهة الهلال بدوري أبطال أفريقيا، حيث عكف الجهاز الإداري للنادى على إنهاء تأشيرات السفر أثناء وجود الفريق فى المغرب للمشاركة فى كأس العالم للأندية.

تقدم النادي الأهلي في التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء "IFFHS"، اليوم الإثنين، على المستوى العالمي والقاري والعربي خلال شهر فبراير الجاري.

يحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ضيفًا على سموحة فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري ، في مواجهة قوية بين الفريقين، لا سيما أن كل فريق يسعي لحصد الثلاث نقاط من أجل تحسين وضعه في الدورى، إلا أن الزمالك يدخل المباراة ولا بديل عن الفوز أمام لاعبيه، راغبين فى التغلب على حالة الإرهاق بسبب ضغط المباريات.

كلف مجلس إدارة النادي الأهلي العامري فاروق، نائب رئيس النادى، برئاسة بعثة فريق الكرة المتجهة إلى السودان، استعدادًا لمواجهة فريق الهلال فى إطار مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.