شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا وسيف جعفر فى تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بنسبة كبيرة، على التشكيل الذى سيخوض به مواجهة سموحة فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصرى.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى.. محمد صبحى

الدفاع.. محمد عبد الشافى - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغنى - محمد طارق

فى الوسط.. نبيل عماد دونجا - سيف جعفر - أحمد زيزو - شيكابالا - سيد نيمار

فى الهجوم.. سيف الجزيرى.