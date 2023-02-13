شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ لمجلس المصري لمناقشة مصير الفريق بعد تراجع النتائج والان مع تفاصيل الخبر
وعقد حسام حسن المدير الفني للنادي المصري، جلسة عاصفة مع لاعبي الفريق عقب الهزيمة التي تعرض لها الفريق البورسعيدي أمام سيراميكا في مباراة الجولة 18 من الدوري بنتيجة 3ـ0، وذلك خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأحد، حملهم خلالها مسؤولية الهزيمة وهدد المقصرين بالاستبعاد، كما قرر مدرب المصري نقل تدريبات الفريق إلى مدينة بورسعيد من جديد، ليكونوا تحت أعين الجماهير.
وفي ذات الجلسة أبلغ حسام حسن، لاعبي المصري، عن خصم 25% من مستحقات اللاعبين بعد الهزيمة التي تعرضوا لها، حيث تراجع النادي المصري إلى المركز الـ 11 في جدول مسابقة الدوري برصيد 21 نقطة، حصدها النادي البورسعيدي بعد خوض 18 مباراة، حيث فاز المصري في 4 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المصري 16 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفاً آخر.
وكشف طارق سليمان، المدرب العام لفريق المصري، أن الجهاز الفني قرر خصم 25% من مستحقات اللاعبين بعد الهزيمة من سيراميكا وقال سليمان: "اتفقنا على العودة للتدرب في بورسعيد بعد الهزيمة من سيراميكا، هناك لاعبون في الفريق يشعرون بأنهم أكبر من الفريق، واللاعبين لديهم لا مبالاة تجاه قميص المصري ولا يشعرون بقيمة القميص الذي يرتدونه، لو اللاعبين رفضوا التدرب في بورسعيد لدينا قطاع ناشئين قادر على تعويض من يتمرد".