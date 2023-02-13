شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد 6 ناشئين جدد بالإسماعيلى بفرمان ميدو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر أحمد حسام “ميدو”، المدير الفني لفريق الكرة الأول للإسماعيلي، تصعيد سداسى فريق الشباب مواليد 2001 وهم، أحمد طاهر وعبد الله السعيد وأشرف خضر ومحمد البحيري ونادر فرج وعلاء ياسر.
ويحرص ميدو على تصعيد الناشئين بشكل مستمر من أجل إكسابهم الخبرات الفنية تمهيدا للاستعانة بجهودهم خلال الفترة المقبلة.
المران اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والخططية منها التسليم والتسلم واللعب في المساحات الضيقة.
كما تطرق المران لتدريبات بدنية استهدفت رفع المعدلات البدنية للاعبين.
وأدى حراس المرمى تدريبات قوية تحت اشراف مدربهم محمد عبد المنصف .
وعلى هامش المران عقد أحمد حسام ميدو المدير الفني جلسة مع محمد صبحي.
وكان أحمد حسام “ميدو ” المدير الفني قد خصص برنامج تدريبي متكامل للاعب من أجل استعادته لجاهزيته الفنية والبدنية .
وبات اللاعب جاهزاً للتواجد ضمن صفوف الفريق وذلك حسب رؤية الجهاز الفني.