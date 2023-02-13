شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد 6 ناشئين جدد بالإسماعيلى بفرمان ميدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أحمد حسام “ميدو”، المدير الفني لفريق الكرة الأول للإسماعيلي، تصعيد سداسى فريق الشباب مواليد 2001 وهم، أحمد طاهر وعبد الله السعيد وأشرف خضر ومحمد البحيري ونادر فرج وعلاء ياسر.

ويحرص ميدو على تصعيد الناشئين بشكل مستمر من أجل إكسابهم الخبرات الفنية تمهيدا للاستعانة بجهودهم خلال الفترة المقبلة.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي المران الصباحي منذ قليل على الملعب الفرعي لاستاد الإسماعيلية ، استعداداً للقاء غزل المحلة في اطار الأسبوع العشرين من مسابقة الدوري المحلي.

المران اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والخططية منها التسليم والتسلم واللعب في المساحات الضيقة.

كما تطرق المران لتدريبات بدنية استهدفت رفع المعدلات البدنية للاعبين.

وأدى حراس المرمى تدريبات قوية تحت اشراف مدربهم محمد عبد المنصف .

وعلى هامش المران عقد أحمد حسام ميدو المدير الفني جلسة مع محمد صبحي.

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي عودة صالح جمعة صانع الألعاب للإنتظام بالتدريبات الجماعية وذلك تمهيداً للإستعانة بجهوده خلال اللقاءات المقبلة .

وكان أحمد حسام “ميدو ” المدير الفني قد خصص برنامج تدريبي متكامل للاعب من أجل استعادته لجاهزيته الفنية والبدنية .

وبات اللاعب جاهزاً للتواجد ضمن صفوف الفريق وذلك حسب رؤية الجهاز الفني.