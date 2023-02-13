كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وسموحة بالدورى الليلة

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س: ماهو موقف الزمالك وسموحة في جدول الدوري؟ القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع سموحة باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري ، وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية.س: ماهو موقف الزمالك وسموحة في جدول الدوري؟ ج: يحتل نادي الزمالك المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 29 نقطة، بعدما خاض الفريق الأبيض 17 مباراة، حيث فاز الزمالك في 8 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 16.

بينما على الجانب الآخر، يحتل فريق سموحة المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة، حصدها الفريق السكندري بعدما خاض 17 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات، وسجل لاعبو سموحة 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 14.

س: من يدير مباراة الزمالك وسموحة تحكيمياً؟

ج: أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم حكام مباراة الزمالك وسموحة، وجاءت اختيارات الحكام كالتالي:



س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الزمالك وسموحة؟ إبراهيم نور الدين (حكم ساحة)، أحمد توفيق طلب وهاني عبد الفتاح (مساعدان)، جلال أحمد (حكم رابع)، مصطفى مدحت (حكم فيديو)، أحمد صلاح (مساعد حكم فيديو).س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الزمالك وسموحة؟ ج: التقى الزمالك مع سموحة في 25 لقاء قبل مواجهة الليلة حقق الفارس الأبيض 16 فوزا مقابل ثلاثة انتصارات لسموحة وانتهت 6 لقاءات بالتعادل ، وسجل الزمالك 29 هدف وتلقت شباكه 15 هدفا.

س: ماهى القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة؟ س: ماهى القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة؟ ج: تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسموحة بالدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

س: ماهى مواعيد مباريات الزمالك المقبلة؟ س: ماهى مواعيد مباريات الزمالك المقبلة؟ ج: الاثنين، 13 فبراير 2023، يلتقي الزمالك مع مضيفه فريق سموحة في الدوري الممتاز

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