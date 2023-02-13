شكرا لقرائتكم خبر عن صراع القسم الثانى.. نقطة تضع زد على صدارة مجموعة القاهرة والقناة يضغط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتعل الصراع فى مجموعة القاهرة والقناة فى دورى القسم الثانى بعد انتهاء مباريات الأسبوع السابع عشر من المسابقة بعدة مفاجآت لم تكن متوقعة.

زد يتصدر القاهرة

يعتلى فريق زد بقيادة مجدى عبد العاطى صدارة ترتيب جدول مجموعة القاهرة برصيد 38 نقطة، بعد مرور 17 جولة فى دورى القسم الثانى، متفوقا بنقطة وحيدة على فريق القناة بقيادة محمد حليم صاحب الوصافة برصيد 37 نقطة.

وحقق فريق زد فوزا مهما على الإعلاميين بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التي جمعتهما فى إطار منافسات الأسبوع السابع عشر من مجموعة القاهرة بدورى القسم الثانى، بينما خطف فريق القناة فوزا قاتلا على الإنتاج الحربى بهدف نظيف، ليخطف النقاط الثلاثة بأقدام حسام باولو.

مفاجآت الأسبوع

تمثلت المفاجآت فى ابتعاد فريق السكة الحديد عن المنافسة قليلا، بعد السقوط المفاجئ أمام العبور على ملعبه بهدف نظيف، ليتوقف رصيده عند النقطة 33، بفارق 5 نقاط عن المتصدر، وكذلك وادى دجلة الذى سقط أمام إيسترن كومبانى بهدفين ليبقى عن 32 نقطة ويخرج أيضا قليل من المنافسة.

وجاءت نتائج مباريات الأسبوع السابع عشر في مجموعة القاهرة كالتالى :

وادى دجلة 0 / 2 إيسترن كومبانى

المصرية للاتصالات 0 /0 بتروجت

زد 3 /1 الإعلاميين

منتخب السويس 1 /3 كهرباء الإسماعيلية

الترسانة 0/ 1 بورتو السويس

القناة 1/ 0 الإنتاج الحربي

النصر 0/ 1 مستقبل وطن

السكة الحديد 0/ 1 العبور.