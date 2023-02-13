وزير الرياضة يعلق على نتائج مصر ببطولة أوروبا للجودو

ياسر رشاد - القاهرة - عبر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن فخره بالنتائج المتحققة من البعثة المصرية المشاركة بفعاليات بطولة أوروبا المفتوحة للجودو و والتي تستضيف منافساتها حاليًا مدينة صوفيا ببلغاريا، بتواجد أكثر من ٤٠٠ مشارك من 34 دولة.

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كان عبد الرحمن عبد الغني لاعب منتخب مصر للجودو ، قد تمكن من حصد المركز الثاني والميدالية الفضية زوالخاصة بمنافسات وزن ٨١ كجم بالبطولة، كما تمكن اللاعب يسري سامي صاحب الـ ١٩ عام من تحقيق المركز الثاني والتتويج بالميدالية الفضية الخاصة بمنافسات وزن ٦٠

كجم.





إشادة وزير الرياضة ..

وفي هذا الصدد عبر الدكتور أشرف صبحى عن سعادته بتفوق الرياضة المصرية في مختلف الألعاب ، وصناعة أجيال جديدة لقيادة مصر في المحافل الرياضية الدولية ، في ظل الدعم الكامل من القيادة السياسية .

وطالب صبحي اللاعبين تحقيق المزيد من الانجازات فى بطولة أوروبا المفتوحة للجودو واقتناص العديد من الميداليات المختلفة.

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