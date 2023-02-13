مشاركة كبيرة ببطولة الجمهورية للجيت كون دو

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الاتحاد المصري لرياضة الجيت كون دو، برئاسة أحمد خليفة عن عدد اللاعبين المشاركين في بطولة الجمهورية للعبة والمكون من 450 لاعب للمراحل العمرية 16 و18 و20 للعموم والتي أقيمت على الصالة المغطاة برأس البر في محافظة دمياط.

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كانت فعاليات بطولة الجمهورية للفئة العمرية 16 سنة، قد أسفرت عن حصول نادي الشرقية على الميدالية الذهبية بعد تصدر المنافسات وبالمركز الثاني جاء مركز شباب الزهراء بينما حل الجيش ثالثًا.

وفيما يخص منافسات تحت 18 عام ، احتل نادي قلين الرياضي الذهبية والترتيب الأول ، بينما جاء نادي دكرنس في المركز الثاني ليحصد الميدالية الفضية وبالمركز الثالث والميدالية البرنزية جاء نادي مطبوس.

وفيما يخص منافسات تحت 20 سنة ، احتل نادي الأوقاف المركز الأول وبالمركز الثاني جاء نادي قلين الرياضي بينما تواجد في المركز الثالث نادي إسكان ناصر

بينما جاءت نتائج بطولة الجمهورية للعموم كما يلي : في المركز الأول واقتناص الميدالية الذهبية جاء نادي مبارك الرياضي وبالمركز الثاني جاء نادي الأوقاف الرياضي بينما حل نادي قلين الرياضي ثالثًا ليقتنص الميدالية البرونزية.

وأكد سمير صبري، أمين صندوق الاتحاد المصري للجيت كون دو،

أن البطولة شهدت مشاركة رياضية كبيرة بتواجد أعداد من اللاعبين، بعد السياسة التي تم اتباعها خلال الفترة الأخيرة بتوسيع قاعدة المشاركين للعبة.

فيما أكد محسن أمين، المدير الفني للاتحاد المصري للجيت كون دو،

على أن البطولة شهدت تقديم فنيات عالية للغاية وهوالأمر الذي انعكس لصالح اللعبة وفي اختيار وفي اختيار العناصر المميزة التي من المقرر أن يشارك بها الاتحاد خلال فعاليات بطولة العالم بسريلانكا.

بينما أبدى مسعد كراوية، المنسق العام لمنطقة دمياط للجيت كون دو، سعادته بهذا الجمع الكبير ، مشيرًا إلى أن البطولة ضمت العدد الأكبر منذ بدء انطلاق بطولات الجمهورية.



​حضور الفعاليات ..

وخلال منافسات بطولة الجمهورية للجيت كون دو تواجد عدد من الرموز العامة، بحضور النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، والنائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ،

والمستشار سمير صبري أمين صندوق الاتحاد المصري للجيت كون دو رفقة محسن أمين المدير الفني للاتحاد ، مع تواجد الحكم الدولي أحمد سعيد رئيس لجنة الحكام وحسام عبد اللطيف المدير التنفيذي للاتحاد ومسعد كراوية المنسق العام لمنطقة دمياط ومحمد قاسم عضو مجلس إدارة منطقة دمياط.



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