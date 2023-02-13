الأهلي يبدأ استعداداته لملاقاة الهلال السوداني .. الأربعاء

ياسر رشاد - القاهرة - يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأربعاء المقبل، استعداداته لملاقاة الهلال السوداني المقرر إقامتها السبت 18 فبراير الجاري على ملعب أم درمان بدولة السودان في ثاني جولات مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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ومنح مارسيل كولر المدير الفني للأحمر اللاعبين راحة 48 ساعة عقب العودة من المغرب، على أن يستأنف تدريباته الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا للمواجهة الأفريقية.

وتأجلت الجولة الأولى للأهلي من منافسات مجموعات البطولة الأفريقية أمام القطن الكاميروني نظرًا لمشاركة الأهلي في فعاليات كأس العالم للأندية بدولة المغرب والتي اختتمت فعالياتها السبت الماضي.

عودة الأهلي ..

وغادرت بعثة الفريق الأول بالأهلي ، مدينة طنجة المغربية أمس الأحد ، بعد انتهاء المشاركة

المونديالية بالترتيب الرابع عقب الخسارة أمام فلامنجو البرازيلي السبت برباعية لهدفين في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بالمنافسات ، فيما تمكن من الفوز في مواجهتين أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية من دون رد و سياتل الأمريكي بهدف نظيف.

ومن المقرر أن يخضع اللاعبون الذين شاركوا بشكل أساسي بالمونديال في مران استشفائي الأربعاء.

ويشارك الأهلي أفريقيًا بالمجموعة الثانية في المنافسات رفقة "الهلال السوداني ، القطن الكاميروني وصن داونز الجنوب أفريقي".

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