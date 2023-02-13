توتنهام يعلن إصابة نجم الفريق بالرباط الصليبي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادى توتنهام الإنجليزي اليوم الإثنين، إصابة لاعبه الأوروجوياني رودريجو بنتانكور بتمزق فى الرباط الصليبي وأنه سيبقى خارج الملاعب حتى نهاية الموسم.

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ونشر الحساب الرسمي لفريق توتنهام عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" يمكننا أن نؤكد أن رودريجو بنتانكور قد أصيب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى وسيبقى خارج الملاعب حتى نهاية الحملة.

وتابع" سيخضع لعملية جراحية قبل البدء في إعادة تأهيله مع طاقمنا الطبي".

وأختتم البيان :" نحن جميعًا ورائك ، رودريغو".

وينضم رودريجو بينتانكور إلى قائمة المصابين فى

صفوف توتنهام، بعد الحارس هوجو لوريس ويفيس بيسوما.

موعد مباراة ميلان وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن يلتقي فريق توتنهام وميلان مساء غدا الثلاثاء الموافق 14 فبراير على ملعب "سان سيرو".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية و12 مساء بتوقيت الإمارات.

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