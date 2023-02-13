الأهلي يلتقي طلائع الجيش في نصف نهائي سوبر الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي مساء اليوم الاثنين ، نظيره فريق طلائع الجيش خلال اللقاء يجمع الفريقين لحساب منافسات نصف نهائي كأس السوبر للعبة.

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موعد مواجهة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن تنطلق المباراة على صالة هيئة قناة السويس الرياضية بمحافظة الإسماعيلية ، عند الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم .

ويعقد محمد مصيلحي المدير الفني لطائرة الأحمر ، محاضرة للاعبيه قبل انطلاق عمليات الإحماء، لمنح بعض التعليمات الفنية والتكتيكية الأخيرة الخاصة بالمواجهة .



الأهلي يستعد للهلال السوداني ..

وعلى صعيد كرة القدم يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره الهلال السوداني في تمام الساعة

الثالثة عصر يوم السبت المقبل على ملعب أم رمان بدولة السودان ، في ثاني جولات مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

كانت مواجهة الجولة الأولى الخاصة بالأهلي قد تأجلت نظرًا لمشاركة الأحمر في منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي استضافت المغرب فعالياتها خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير الجاري ، وجاء الأهلي رابعًا في الترتيب النهائي بين الفرق المشاركة.

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