الامارات | البحراني يحصد الذهب والتصنيف الأعلى في بطولة أبوظبي لرفع الأثقال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حلق البطل حسن البحراني بالميدالية الذهبية لوزن تحت 89 كلغم، والحصاد الأعلى للنقاط في بطولة أبوظبي لرفع الأثقال، التي نظمها نادي أبوظبي لرفع الأثقال، في مقر نادي بييك فيتنس بحديقة أم الإمارات بالعاصمة أبوظبي، والتي اختتمت منافساتها في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، إذ جمع البحراني 372 نقطة، فيما تصدرت المشهد في منافسات السيدات باولا غارسيا المتوجة بذهبية تحت 71 كلغم.

وتوج رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لرفع الأثقال عبدالله عيسى الزعابي أصحاب المراكز الأولى في الأوزان المختلفة بحضور خليفة الدرمكي نائب رئيس مجلس الإدارة وخلف محمد العتيبة وعبد الله حيي الشامسي عضوي المجلس، وخليفة راشد الزعابي مدير الخدمات المساندة.

وحل أسعد سلطان وصيفاً للبحراني لينال الميدالية الفضية، فيما ذهبت برونزية وزن تحت 89 إلى ديجو روبرتس، وفي وزن 61 كجم، وحلق أحمد سالم الحبسي بالميدالية الذهبية، ونال الفضية أمجد الكنين، بينما جاء في المركز الأول في وزن 73 كلغم ليث الباقر الذي عانق الذهبية، ونال الفضية خالد القاسمي والبرونزية أحمد راشد، وفي وزن تحت 102.

وتوج عز الدين الغافر بالذهبية، وذهبت الفضية إلى جهاد ياسر والبرونزية إلى محمد المحجوب، أما في وزن فوق 102 كلغم، فعانق الذهب مؤيد النجار ونال الفضية محمد فتحي.

منافسات السيدات

وفي منافسات السيدات، حلت مي المدني ثانية خلف باولا غارسيا لتنال الفضية، وذهبت البرونزية إلي داليا عبد الرحمن، أما في وزن تحت 81 كلغم فعانقت أبرار الفهد الميدالية الذهبية، وحصدت انجيلا هيل الفضية ونانكاجا خديجة البرونزية، وشهد وزن 59 كجم فوز سارة الجناحي بالميدالية الذهبية.

وكانت البطولة قد شهدت إقامة حفل افتتاح مبسط، استهل بعزف النشيد الوطني للدولة ثم كلمة لرئيس مجلس إدارة النادي رحب خلالها بالحضور المشاركين وأشار إلى أن البطولة تحمل رمزية خاصة لأنها، تمثل البطولة الأولى التي ينظمها النادي.

وثمن عبدالله الزعابي في ختام البطولة، دعم مجلس أبوظبي الرياضي، وأشاد بجهود اللجنة الفنية في التنظيم، وبنادي بييك فيتنس الذي استضاف الحدث، وبالمردود الفني والمستويات العالية التي أظهرها اللاعبون واللاعبات خلال المنافسة في الفئات المختلفة، معتبراً أن البطولة تمثل انطلاقة قوية لنشاط نادي أبوظبي لرفع الأثقال، وواعداً بأن يستمر تنظيم البطولة سنوياً وأن تتطور بحيث تكون بطولة دولية كبيرة، تسهم في نشر اللعبة، وزيادة خبرات لاعبي ولاعبات النادي.

من جهته، قال رئيس اللجنة الفنية خليفة الدرمكي إن البطولة حققت أهدافها بامتياز حيث كشفت عن عددِ من اللاعبين واللاعبات المميزين، الذين تابعهم باندو أفيناش المدير الفني للنادي، بجانب أن المستوى الفني جاء عالياً وهذا مؤشر واضح على أن المستقبل واعد جداً، وبشكل خاص للاعبين واللاعبات المواطنين الذين شارك عددٌ منهم في البطولة.

بدوره، قال المدير الفني للنادي أفيناش باندو إن البطولة نظمت في وقت قصير وحققت نجاحاً جيداً، وكنا متحمسين لقيام 55 لاعباً ولاعبةً بالتسجيل، شارك فعلياً بعد استيفاء شروط المشاركة 44 لاعباً ومنهم 7 لاعبات، وهذا يعكس الاهتمام الكبير من قبل المشاركين، ونحن سعداء بذلك.

وأضاف: "التنظيم كان مميزاً وحصلنا على نتائج جيدة، والعديد من اللاعبين حققوا أرقاماً للمرة الأولى، وهذه بداية مبشرة لتحقيق نتائج في الفترة المقبلة وأنا سعيد جداً بهذه الانطلاقة، وثقتي كبيرة في أن المستقبل سيكون حافلاً بالنجاحات".

من جهة أخرى، أعرب اللاعبون واللاعبات المتوجون بذهب البطولة عن سعادتهم بما حققوه خاصة أنها البطولة الأولى التي يشاركون فيها، وشكروا نادي أبوظبي لرفع الأثقال على التنظيم الاحترافي، والأجواء الجميلة التي توفرت لجميع المشاركين، متمنين أن يواصل النادي تنظيم البطولات في الفترة المقبلة.