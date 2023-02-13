باريس أمام بايرن وقمة نارية بين ليفربول وريال مدريد.. تعرف على مواعيد مباريات دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا

الشارقة - اميمة ياسر -

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن مواعيد مباريات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2023 والقنوات الناقلة، حيث يهتم الجمهور المصري والعربي بمعرفة مواعيد المواجهات المرتقبة في البطولة القارية الأقوى على مستوى العالم.

ونستعرض لكم مواعيد مباريات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2022 - 2023.

باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

يستضيف ملعب "حديقة الأمراء" اللقاء المرتقب في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني، والذي ينطلق الثلاثاء الموافق 14 فبراير الجاري في الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ميلان وتوتنهام

ويلتقي ميلان الإيطالي مع توتنهام الإنجليزي في التوقيت ذاته، حيث تنطلق المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساء يوم الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة على استاد سان سيرو.

كلوب بروج وبنفيكا

كما تنطلق مباراة فريقي كلوب بروج البلجيكي وبنفيكا البرتغالي في تمام الساعة العاشرة من مساء الأربعاء المقبل الموافق الخامس عشر من شهر فبراير الجاري.

بروسيا دورتموند وتشيلسي

وتنطلق مباراة بروسيا دورتموند الألماني وتشيلسي الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل الخامس عشر من شهر فبراير الجاري في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة من استاد سيغنال ايدونا بارك.

ليفربول وريال مدريد

أما المباراة المرتقبة بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني على ملعب "أنفيلد" ستقام مساء يوم الثلاثاء الموافق 21 من شهر فبراير الجاري وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

اينتراخت ونابولي

وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، تنطلق مباراة آينتراخت الألماني ونابولي الإيطالي يوم الثلاثاء الموافق على 21 من شهر فبراير الجاري.

ار بي ليبزج ومانشستر سيتي

ويتم استئناف لقاءات مباريات دور 16 لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء 22 من شهر فبراير الجاري، وتنطلق المباراة بين فريقي ار بي ليبزج ومانشستر سيتي في تمام الساعة العاشرة مساء.

انتر ميلان وبورتو

وتنطلق المباراة بين فريقي انتر ميلان الإيطالي وبورتو البرتغالي يوم الأربعاء الثاني والعشرين من شهر فبراير الجاري لتنطلق صافرة بداية اللقاء الساعة العاشرة.