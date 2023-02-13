شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعيد ثنائية ديانج وحمدى فتحى لوسط الأهلى أمام الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر
ويميل كولر لمنح عمرو السولية فرصة أكبر للتعافى من الإصابة واستبعاده من مباراة الهلال السودانى، والاعتماد على الثنائى ديانج وحمدى فتحى فى منطقة وسط الملعب.
ويطير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى السودان الخميس المقبل استعدادًا لمواجهة فريق الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا.
ومنح الجهاز الفني للأهلى اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب العودة إلى القاهرة وانتهاء بطولة كأس العالم للأندية.
وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى، صفحة كأس العالم للأندية التي اكتفى فيها بالمركز الرابع من أجل الاستعداد لمواجهة الهلال السودانى المقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.