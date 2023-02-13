شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعيد ثنائية ديانج وحمدى فتحى لوسط الأهلى أمام الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، على إشراك الثنائى أليو ديانج وحمدى فتحى لاعبى الفريق فى التشكيل الأساسى لمباراة الهلال السودانى، فى ظل إصابة عمرو السولية لاعب خط الوسط بشد فى عضلة السمانة.

ويميل كولر لمنح عمرو السولية فرصة أكبر للتعافى من الإصابة واستبعاده من مباراة الهلال السودانى، والاعتماد على الثنائى ديانج وحمدى فتحى فى منطقة وسط الملعب.

ويطير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى السودان الخميس المقبل استعدادًا لمواجهة فريق الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومنح الجهاز الفني للأهلى اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب العودة إلى القاهرة وانتهاء بطولة كأس العالم للأندية.

ويستأنف الاهلى تدريباته صباح الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى، صفحة كأس العالم للأندية التي اكتفى فيها بالمركز الرابع من أجل الاستعداد لمواجهة الهلال السودانى المقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.