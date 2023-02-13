شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يقترب من المشاركة أساسيًا فى تشكيل الزمالك أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب بشدة محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب فريق الكرة الاول بنادي الزمالك، من المشاركة فى التشكيل الأساسي لفريقه أمام سموحة، المقرر لها فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وارتفعت اسهم شيكابالا فى المشاركة أساسياً بمواجهة سموحة، خاصة بعدما أصبح اللاعب جاهزًا من الناحية الطبية والفنية للمشاركة مع فريقه.

ويحتل نادي الزمالك المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 29 نقطة، بعدما خاض الفريق الأبيض 17 مباراة، حيث فاز الزمالك في 8 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 16.

بينما على الجانب الآخر، يحتل فريق سموحة المركز الـ 11 في جدول مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة، حصدها الفريق السكندري بعدما خاض 17 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات، وسجل لاعبو سموحة 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 14.